ما الذي ستشهده سماء فلسطين الجمعة؟

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية بالقدس، مساء الأربعاء 22 يونيو 2022، أن سماء فلسطين والمنطقة تشهد فجر يوم الجمعة 24 حزيران، عرض سماوي رائع، ويكاد يكون العرض السماوي الاكثر جمالا خلال العام الحالي.

وأوضحت في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه "سيرى سكان فلسطين خمسة كواكب من النظام الشمسي مصطفة في السماء، وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل".

وتشهد سماء فلسطين والمنطقة فجر يوم الجمعة 24 حزيران، عرض سماوي رائع، ويكاد يكون العرض السماوي الاكثر جمالا خلال العام الحالي، حيث سيرى سكان فلسطين خمسة كواكب من النظام الشمسي مصطفة في السماء، وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل.

وستكون هذه الكواكب الخمسة مشاهدة بالعين المجردة من كافة المناطق، ويشرق في البداية كوكب زحل، ويليه المشتري وثم المريخ والزهرة وعطارد، وسينضم لهذه الكواكب كوكبي نبتون وأورانوس، ولكن الكوكبين بحاجة للتلسكوبات لرؤيتها، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وستمتد الكواكب الخمسة من الشرق إلى الجنوب عبر السماء، وهناك مكافأة إضافية لكم، وهي الهلال، حيث يسطع بين كوكب الزهرة والمريخ، وسيكون بعيدًا قليلاً عن خط الكواكب، حيث يسافر من كوكب إلى كوكب خلال النصف الأخير من شهر يونيو.

المصدر / فلسطين أون لاين