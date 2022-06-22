في عرض سماوي رائع.. 5 كواكب تشاهد في سماء فلسطين فجر الجمعة

تشهد سماء فلسطين والمنطقة فجر يوم الجمعة المقبل، عرضًا سماويًا رائعًا، حيث سيرى سكان فلسطين خمسة كواكب من النظام الشمسي مصطفة في السماء، وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل.

وستكون هذه الكواكب الخمسة مشاهدة بالعين المجردة من المناطق كافّة، ويشرق في البداية كوكب زحل، ويليه المشتري وثم المريخ والزهرة وعطارد، وسينضم لهذه الكواكب كوكبا نبتون وأورانوس، ولكن الكوكبين بحاجة للتلسكوبات لرؤيتها، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وستمتد الكواكب الخمسة من الشرق إلى الجنوب عبر السماء، وهناك مكافأة إضافية لكم، وهي الهلال، حيث يسطع بين كوكب الزهرة والمريخ، وسيكون بعيدًا قليلاً عن خط الكواكب، حيث يسافر من كوكب إلى كوكب خلال النصف الأخير من شهر يونيو.

المصدر / فلسطين أون لاين