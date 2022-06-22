بحث إعداد تأمين صحي مخفض لموظفي العقود بالهيئات المحلية

اجتمعت الإدارة العامة لموازنات الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي مع وزارة الصحة (وحدة التأمين الصحي) لمناقشة إعداد نظام للتأمين الصحي بأسعار مخفضة خاص بموظفي العقود العاملين بالهيئات المحلية.

ووضع المجتمعون اقتراحات وتوصيات لصياغة بنود هذا الاتفاق بحيث يتم عمل شرائح لدخول العاملين على بند العقود في الهيئات المحلية.

واتفق الجانبان على وضع مبلغ مخفض لكل فئة بما يتناسب مع دخلها وسيتم رفع هذه التوصيات والمقترحات إلى كل من وكيل وزارة الحكم المحلي ووكيل وزارة الصحة ليتم اعتمادها نهائيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين