حماس: بناء المستوطنات في القدس عدوان خطير على أراضينا

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إنّ إقرار الاحتلال الصهيوني ثلاثة مخططات استيطانية واسعة في القدس المحتلة، يعدّ عدواناً خطيراً متجدداً على أراضينا المحتلة، ويكشف الوجه الاستعماري القبيح للاحتلال الذي يسعى يائساً إلى تغيير معالم مدينة القدس وهويتها العربية الإسلامية.

وأوضح القانوع في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن المخططات تشمل بناء 1698 وحدة استيطانية بهدف عزلها عن الضفة الغربية، والشروع في بناء جدار فصل عنصري جديد بطول 45 كم.

وأكد أن سياسة الاستيطان العدوانية لن تمنح الاحتلال شرعية على أراضينا المحتلة، وستبقى القدس منارة لشعبنا، ومفجّرة للصراع حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

المصدر / فلسطين أون لاين