وظائف شاغرة في شركة لتجارة مواد البناء

إعلان توظيف صادر عن شركة بسام عبد الحميد العقاد المدير لتجارة مواد البناء يعلن فيه عن حاجتها إلى موظفين.
الوظائف المطلوبة
1- محاسبين (ذكر وأنثى)
2- مسؤول مبيعات أو كاشير
شروط التسجيل
- أن يكون متفرغ
- يفضل أن يكون من محافظة خان يونس
- المحاسب أن يكون حاصلًا على شهادة الأصيل
- أن يتحمل ضغط العمل وأوقات التأخير حسب الحاجة
- أن يتعامل بروح الفريق الواحد
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال إرسال السيرة الذاتية والشهادات الجامعية والخبرة علي وتس اب رقم
0598887027
- العنوان: خان يونس شارع جمال عبد الناصر
- للاستفسار | هاتف: 08/2075824 / جوال: 0598887027