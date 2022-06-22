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وظائف شاغرة في شركة لتجارة مواد البناء

22 يونيو 2022 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة بسام عبد الحميد العقاد المدير لتجارة مواد البناء يعلن فيه عن حاجتها إلى موظفين.

الوظائف المطلوبة

1- محاسبين (ذكر وأنثى)

2- مسؤول مبيعات أو كاشير

شروط التسجيل

-  أن يكون متفرغ

-  يفضل أن يكون من محافظة خان يونس

-  المحاسب أن يكون حاصلًا على شهادة الأصيل

-  أن يتحمل ضغط العمل وأوقات التأخير حسب الحاجة

-  أن يتعامل بروح الفريق الواحد

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال إرسال السيرة الذاتية والشهادات الجامعية والخبرة علي وتس اب رقم

0598887027

-  العنوان: خان يونس شارع جمال عبد الناصر

- للاستفسار | هاتف: 08/2075824          /       جوال: 0598887027

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