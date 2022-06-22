وظائف شاغرة في شركة لتجارة مواد البناء

إعلان توظيف صادر عن شركة بسام عبد الحميد العقاد المدير لتجارة مواد البناء يعلن فيه عن حاجتها إلى موظفين.

الوظائف المطلوبة

1- محاسبين (ذكر وأنثى)

2- مسؤول مبيعات أو كاشير

شروط التسجيل

- أن يكون متفرغ

- يفضل أن يكون من محافظة خان يونس

- المحاسب أن يكون حاصلًا على شهادة الأصيل

- أن يتحمل ضغط العمل وأوقات التأخير حسب الحاجة

- أن يتعامل بروح الفريق الواحد

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال إرسال السيرة الذاتية والشهادات الجامعية والخبرة علي وتس اب رقم

0598887027

- العنوان: خان يونس شارع جمال عبد الناصر

- للاستفسار | هاتف: 08/2075824 / جوال: 0598887027