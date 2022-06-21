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الكشف عن دارسات جديدة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متغيرات "كوفيد-19"

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الكشف عن دارسات جديدة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متغيرات "كوفيد-19"

21 يونيو 2022 . الساعة 04:17 بتوقيت القدس
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أعلن ألكسندر غيتسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن الدراسات مستمرة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متغيرات "كوفيد-19".

ويشير غيتسبورغ، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن أساس اللقاح الجديد هو جزيئات شبيه بجزيئات الفيروس التاجي المستجد، وسوف يحمي من عدة متغيرات من "كوفيد-19"، والأشخاص الذين تلقوا جرعة من هذا اللقاح لم تظهر لديهم أي أعراض جانبية.

ويقول، "كل شيء يجري بسلاسة. وحاليا نحن في مرحلة الأمان والمناعة، بعد تطعيم العشرات بهذا اللقاح".

ويذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سمحت للمركز بإجراء التجارب السريرية للقاح الجديد المضاد للفيروس التاجي المستجد. وهذا اللقاح سيكون من جرعتين أيضا ويوفر حماية ضد العديد من متغيرات الفيروس.

المصدر / وكالات
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#كورونا #درسات جديدة لانتاج اللقاح #متغيرات كوفيد19

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