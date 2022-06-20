إشادة بإعفاء حجاج غزة من رسوم التطعيم

أشاد حجاج ومواطنون بقرار لجنة متابعة العمل الحكومي، إعفاء حجاج قطاع غزة من الرسوم المقررة على التطعيم.

وقال الكاتب عزالدين مسودة: "شكرا مجددا.. مرة أخرى تثبت حكومة غزة ورئيسها الاستاذ عصام الدعاليس انها تقتنص اي فرصة لتقديم لمسة وفاء وتقدير لأبناء شعبنا رغم قلة الامكانيات وصعوبة الظرف المالي الذي تعيشه".

وأضاف: "أقول هذا الكلام بعدما قرأت قراراهم بإعفاء حجاج المحافظات الجنوبية من رسوم التطعيم خاصة وانا اعلم ان الرسوم موحدة في كل من الضفة وغزة وقيمتها ١٣٠ شيقل ويا ليت حكومة الدكتور اشتية تبادر هي الاخرى وتعفي حجاج المحافظات الشمالية من هذه الرسوم".

وفي تصريح صحفي للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بيّن أنه بناء على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة إجراءات تسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، فقد تقرر إعفاء كافة حجاج قطاع غزة من الرسوم المقررة على التطعيم.

وأوضحأن عملية تطعيم الحجاج ستقوم بها وزارة الصحة داخل معبر رفح البري عند المغادرة.

المصدر / فلسطين اون لاين