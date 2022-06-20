الدفاع المدني يفتتح مركز "بني سهيلا" الجديد

افتتحت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، مركزاً جديداً في مدينة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشارك في حفل الافتتاح وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة ومدير عام مديرية الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، ومحمد قمر الزمان ممثل مؤسسة أحباب غزة - ماليزيا، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات والوجهاء.

واستعرض شاهين جهود وزارته في دعم الدفاع المدني خلال السنوات الماضية من أجل الارتقاء بالجهاز بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشكر شاهين مؤسسة أحباب غزة - ماليزيا على تمويل إنشاء مركز بني سهيلا، مضيفاً "سنعمل جاهدين على افتتاح مراكز أخرى في كافة المحافظات رغم قلة الإمكانيات والحصار".

وأشار إلى أن المديرية تسعى للارتقاء بعملها عبر تطوير آليات العمل داخل العمليات المركزية والربط التقني بين المؤسسات والمنشآت الخطرة والعمل على تدريب وتطوير الطواقم.

من جانبه، أكد قمر الزمان على متانة العلاقة بين الشعبين الماليزي والفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية وتمويل ودعم المشاريع الإنسانية بقطاع غزة.

وأشار قمر الزمان، أنه لن ينسى لحظة تصنيع سيارة الإطفاء بأيدي فلسطينية ودعم ماليزي، تابع " فرحتي والماليزيين كانت كبيرة بهذا الإنجاز الذي لا يخرج إلا من شعب قوي كالشعب الفلسطيني".

من جهته، قال رئيس بلدية بني سهيلا حمدان رضوان إن "افتتاح هذا المركز يُعد نقلة نوعية مهمة بحيث سيخدم شريحة كبيرة من أهل هذه المنطقة التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي المتكرر".













المصدر / فلسطين أون لاين