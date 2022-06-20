فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من عكا على خلفية هبة الكرامة

جريمة تهز مصر.. طالب في جامعة المنصورة يذبح زميلته أمام المارة

إصابة مستوطن بجروح واندلاع اشتباكات بعد اعتداء للمستوطنين غرب نابلس

حماس تُرحّب بقرارات جامعة النجاح بشأن الأحداث الأخيرة

الدفاع المدني يفتتح مركز "بني سهيلا" الجديد

حماس ترفض تصريحات البطريرك الراعي بخصوص اللاجئين الفلسطينيين

تفاصيل وفاة طفل بحادث سير بغزة

"الصعود إلى الناصرة".. كتاب جديد ثمرة زيارة لاجئ للوطن

"برلمانيون لأجل القدس" تبحث مع "البرلماني الدولي" ملف عضويتها في الاتحاد

"العودة": يوم اللاجئ العالمي يذكر العالم بمأساة ملايين اللاجئين الفلسطينيين

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بالصور الدفاع المدني يفتتح مركز "بني سهيلا" الجديد

20 يونيو 2022 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
...
افتتاح مركز الدفاع المدني بمدينة بني سهيلا

افتتحت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، مركزاً جديداً في مدينة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشارك في حفل الافتتاح وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة ومدير عام مديرية الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، ومحمد قمر الزمان ممثل مؤسسة أحباب غزة - ماليزيا، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات والوجهاء.

واستعرض شاهين جهود وزارته في دعم الدفاع المدني خلال السنوات الماضية من أجل الارتقاء بالجهاز بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشكر شاهين مؤسسة أحباب غزة - ماليزيا على تمويل إنشاء مركز بني سهيلا، مضيفاً "سنعمل جاهدين على افتتاح مراكز أخرى في كافة المحافظات رغم قلة الإمكانيات والحصار".

وأشار إلى أن المديرية تسعى للارتقاء بعملها عبر تطوير آليات العمل داخل العمليات المركزية والربط التقني بين المؤسسات والمنشآت الخطرة والعمل على تدريب وتطوير الطواقم.

من جانبه، أكد قمر الزمان على متانة العلاقة بين الشعبين الماليزي والفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية وتمويل ودعم المشاريع الإنسانية بقطاع غزة.

وأشار قمر الزمان، أنه لن ينسى لحظة تصنيع سيارة الإطفاء بأيدي فلسطينية ودعم ماليزي، تابع " فرحتي والماليزيين كانت كبيرة بهذا الإنجاز الذي لا يخرج إلا من شعب قوي كالشعب الفلسطيني".

من جهته، قال رئيس بلدية بني سهيلا حمدان رضوان إن "افتتاح هذا المركز يُعد نقلة نوعية مهمة بحيث سيخدم شريحة كبيرة من أهل هذه المنطقة التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي المتكرر".

6.jpg
 

66.jpg
 

666.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الدفاع المدني #بني سهيلا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة