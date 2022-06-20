فصل الصيف يبدأ غدًا الثلاثاء ويستمر 93 يومًا

أكدت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن فصل الصيف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم غدٍ الثلاثاء.

وأضافت الجمعية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الشمس ستكون عند هذه اللحظة عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة، وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام.

وذكرت أن فصل الصيف سيستمر لمدة 93 يوما و12 ساعة و49 دقيقة، وهو أطول فصول السنة بنسبة 25.64%، بينما يبدأ فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وأوضحت الجمعية، أن الشمس تشرق يوم الانقلاب الصيفي في القدس في تمام الساعة 05:32 دقيقة من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها 62 درجة، ثم تغيب في أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 298 درجة في تمام الساعة 19:48 دقيقة، وبذلك يكون طول النهار 14ساعة و15 دقيقة و51 ثانية وهو أطول نهار خلال العام، بينما يكون طول الليل 9 ساعات و44 دقيقة و9 ثواني وهي أقصر ليلة خلال العام.

المصدر / فلسطين أون لاين