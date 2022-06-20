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رسميًا.. الأردن يعلن أنه بصدد شراء مياه من الاحتلال

20 يونيو 2022 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
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قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار، إن حكومة بلاده بصدد شراء كميات من المياه من (إسرائيل)، وذلك لتعويض النقص في كميات المياه الذي يشهده الأردن.

وأضاف النجار في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية الرسمية، أن الوزارة لن تستملك الأراضي التي تحتوي آبارا مخالفة.

وفسّر ذلك، بأن "كثيرا من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، ولو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها، إضافة إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفة".

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن مرتبط بـ"اتفاقية سلام" مع دولة الاحتلال منذ عام 1994، في ما عرف باتفاقية "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، والتي نصت على إنهاء حالة العداء بين البلدين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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