الطقس: أجواء صيفية والحرارة حول معدلها السنوي

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في معظم المناطق وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وصيفيا اعتياديا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين