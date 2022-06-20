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لنوم أفضل خلال الصيف.. تجنب هذه الأخطاء

20 يونيو 2022 . الساعة 00:33 بتوقيت القدس
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مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد صعوبة النوم ليلًا، ويلجأ الكثير من الناس إلى نصائح وحيل للحصول على قسط مريح من النوم، لكنهم يقعون دون وعي في أخطاء قد تحرمهم متعة النوم الهانئ.

ويلجأ بعض الناس إلى وضع ملابس النوم "البيجامات" في الثلاجة أو الفريزر؛ من أجل تبريدها قبل ارتدائها، أو ارتداء جوارب مبللة، وهما حيلتان خاطئتان يحذّر خبير النوم جيمس ويلسون من الوقوع فيهما.

ويؤكّد ويلسون، في حديثه لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أنّ ارتداء "البيجامات" المُبرّدة لن يساعد في تهدئة أيّ شخص، وبدلًا من ذلك سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ويقول ويلسون إنّ "هاتين الطريقتين ستضيفان المزيد من الرطوبة إلى بيئة نومك وستسخن الرطوبة أثناء الليل؛ وبالتالي ستستيقظ من منامك".

ويشير إلى أنّ إحدى الطرق المفيدة التي تحسن من النوم في الليالي الحارة هي الاستحمام بماء فاتر قبل الخلود إلى الفراش، موضحًا أنّ ذلك "يساعد في رفع درجة حرارة الجسم بشكل طفيف؛ مما يؤدي بعد ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة الأساسية".

ويتابع "يُعدُّ الانخفاض في درجة الحرارة الأساسية جزءًا مهمًا من عملية نوم جسمك وهذا النهج يخدع جسمك بشكل أساسي ليعتقد أنه أكثر برودة مما هو عليه".

وأوضح أنّ سبب التوصية بالمياه الفاترة هو أنّ الشعور بالبرودة المثلجة من الماء المثلج "سيصدم جسمك، ويجعله يشعر بمزيد من النشاط ويزيد من احتمالية إطالة عملية النوم".

المصدر / وكالات
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