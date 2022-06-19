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بسبب وجود أعمال للمقاومة

الشرطة البحرية تقرر وقف حركة الصيد في البحر غداً

19 يونيو 2022 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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قررت الشرطة البحرية بغزة، مساء اليوم الأحد، إيقاف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها إلى البحر يوم غد الإثنين.

وقالت الشرطة البحرية في تصريح صحفي "إنها قررت وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها إلى البحر يوم غد الإثنين (20 يونيو 2022) من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 23:59 مساء، في المنطقة البحرية الممتدة من مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة (البيدر) وحتى نهاية الحدود البحرية لمحافظة خانيونس جنوباً".

وأوضحت الشرطة أن اتخاذها قرار وقف حركة الصيد يرجع لوجود أعمال وتدريبات للمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الشرطة البحرية

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