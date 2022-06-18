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الأسيران عواودة وريان يُواصلان إضرابهما عن الطعام

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رغم خطورة وضعهما الصحي

الأسيران عواودة وريان يُواصلان إضرابهما عن الطعام

18 يونيو 2022 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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عواودة وريان

يواصل الأسير خليل عواودة "40 عامًا" من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ108على التوالي، والأسير رائد ريان "27 عامًا" من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ73، رفضًا لاستمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ويعاني الأسير عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، ونقلته إدارة سجون الاحتلال من سجن " الرملة" مجددًا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

أمّا الأسيرريان، يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاعتقال الإداري #معركة الأمعاء الخاوية #الأسيران عواودة وريان

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