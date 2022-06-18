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شبان في رام الله يمنعون حفلاً للشواذ

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شبان في رام الله يمنعون حفلاً للشواذ

18 يونيو 2022 . الساعة 02:11 بتوقيت القدس
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أقدم شبان مساء أمس الجمعة، على منع إقامة حفل للشواذ بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وهدد شبان المسؤولين عن الاحتفال خلال فيديو متداول بإخلاء المكان المنوي إقامة الحفل فيه ومنع إقامته، وأقدموا على تحطيم بعض محتويات الحفل ومهاجمة مركباتهم وطردهم من المكان.

وكان من المقرر أنّ يقام حفل الشواذ في مركز “المستودع الثقافي” بمدينة رام الله، بتنظيم من الموسيقي الفلسطيني بشار مراد، الذي أعلن لاحقاً إلغاء الحفل.

ودعا الشبان المجتمع الفلسطيني والأجهزة الأمنية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم ومحاربة المظاهر التي تمس بالدين الإسلامي الحنيف والخارجة عن قيم الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #الضفة الغربية

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