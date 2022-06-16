5 أخطاء يرتكبها الزوجان عند التخطيط لحفل زفافهما

يحلم كل شاب وفتاة بليلة زفافهم أن تكون هادئة خالية من المشاكل، حتى تتحول لذكرى جميلة يتذكرونها مع بعضهما مهما مر عليها الزمن، ولكن البعض يرتكب أخطاء تفسد حفل الزفاف، والتي نستعرضها في هذا التقرير، لتجنبها، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

تأكد من تناول الطعام في يومك الكبير

ينسى العديد من الأزواج تناول الطعام خلال حفل الزفاف، مما يتسبب لهم الشعور بالجوع وبالتالي عدم القدرة على مواصلة الحفل، لهذا يجب على الزوجان ألا ينسيا في خضم استعدادهما لليوم الكبير أن يتناولا الطعام ولا ينتظران حتى نهاية اليوم ليحصلا على الطعام.

توجيه الشكر لطاقم العمال

ينسى الزوجان أيضاً توجيه شكر لعمال الفندق، الذين يبذلون قصارى جهدهم، لخدمة المدعوين، لذلك على الزوجين توجيه كلمة شكر للعمال الذين يعملون في الفندق، حتى يرفعا من روحهم المعنوية.

لا تضيع ميزانيتك بحجز القاعة أولاً

غالبًا ما يندفع الزوجان إلى حجز قاعة حفل زفاف، دون أن يحددوا ميزانية للحفل، ليفاجأوا في النهاية أنهما أنفقا كل ما لديهم من مال، في حفل الزفاف.

تحديد مدة قصيرة للحفل

يفضل بعض الأزواج أن تقتصر مدة حفل الزفاف على 10 دقائق، وذلك لأنهم لا يفضلون الأماكن المزدحمة، لذلك يجب على الزوجان أن يحددان مدة الحفل الذي يرغبون في إقامته حتى لا يهدرون الكثير من النقود والجهد.

عدم التسرع في التخطيط للحفل

يمكن أن يصبح التخطيط لحفل الزفاف أمرًا مرهقًا خاصة عندما يعتمد الزوجان على أنفسهم في التخطيط للحفل منذ البداية حتى النهاية، مما يتسبب في شعورهما بالتعب والإرهاق، لذلك يجب على الزوجان أن يسندان هذه المهمة إلى مخطط لحفل الزفاف، حتى يوفران جهدهما في التخطيط.

المصدر / وكالات