"المكافحة" بغزة تكشف تفاصيل ضبط آلاف الحبات المخدرة

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة، الخميس، 18 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، وذلك خلال مهمة كمين وتفتيش بالمحافظة.

وأوضحت المكافحة، في تصريح لها، أنه وضمن جهودها في ملاحقة التجار والمروجين، تمكن عناصرها بالاشتراك مع قوة من التدخل وحفظ النظام، من ضبط الكمية المذكورة، فيما تم توقيف مُروجَين اثنَين خلال مهمة كمين وتفتيش بمنطقتي اختصاص الرمال والشاطئ غرب المحافظة.

ولفتت المكافحة إلى أنها أحالت كافة المضبوطات وملف القضية، بالإضافة لمبلغ ضُبط بحوزة المروجين، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين