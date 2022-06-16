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الطقس: جو شديد الحرارة اليوم الخميس

16 يونيو 2022 . الساعة 06:13 بتوقيت القدس
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تتوقع دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

يوم غد الجمعة يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

بينما يكون الجو السبت غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويوم الأحد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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