فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوروبا تعلن دعم مصر بـ100 مليون دولار والمنطقة بـ3 مليارات يورو

الاحتلال يسلم إخطارات لهدم منازل ومحل تجاري في الخليل

نتفليكس تحول مسلسل "لعبة الحبار" إلى مسابقة بجائزة ضخمة

الاحتلال يقيم منتجعات سياحية للمستوطنين جنوب نابلس

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

زراعة الأشجار.. مبادرة صيفية لزيادة الوعي البيئي للأطفال بغزة

إطلاق سراح آخر معتقلي أحداث المسجد الأقصى في رمضان 2022

"واعد": الاحتلال يعمل على تصفية وتدمير عقل وحياة الطفل مناصرة

كيف تتحقق من دمغ المعادن الثمينة؟

توقيع اتفاق ثلاثي بالقاهرة لتصدير الغاز من (إسرائيل) إلى أوروبا

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

زراعة الأشجار.. مبادرة صيفية لزيادة الوعي البيئي للأطفال بغزة

15 يونيو 2022 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
...
غزة- فلسطين أون لاين

بمبادرة هادفة، ينتشر عدد من الأطفال في الطُرقات، لزراعة أشجار تحمل أسمائهم والعناية بها ضمن نشاط في إحدى المخيمات الصيفية، في مدينة غزة.

تقول القائمة على المخيم الصيفي، نتالي أبو شهلا، إن زراعة الأشجار يُعلم الأطفال أهمية العناية في البيئة، والحفاظ عليها.

وأوضحت أن المخيم الصيفي التابع لحضانة (بيبي هوم) يستهدف الأطفال من سن 7 سنوات إلى 13 سنة، بمبادرات متعددة، ذات أهداف تربوية.

ولفتت أبو شهلا إلى سعادة الأطفال في ممارسة الأنشطة الزراعية "تعرفوا على أنواع الأشجار وكيفية زراعتها، وأطلقوا عليها أسمائهم الشخصية، ليبقوا مرتبطين بها مدى حياتهم".

وترى أن زراعة الأطفال للأشجار تُنمي بداخلهم حُب التشبث بالأرض والانتماء لها، وتوعيتهم بأهمية شجرة الزيتون المرتبطة ارتباط وثيق بالتراث الفلسطيني.

ومن جانبها تقول الطفلة المشاركة في النشاط، هدى محمد (12 عاماً)، إن زراعة الأشجار في الشارع بث بداخلها إحساس السعادة والانتعاش، خاصة أنها التجربة الأولى من نوعها لها في المجال الزراعي.

وعبرت عن فرحتها بهذا النشاط "هذا الإنجاز الأول لي في مجال الزراعة الذي طالما تساءلت حوله، وخصوصاً كيفية زراعة أشجار الزيتون والكينا".

وأشارت هدى إلى أهمية الاعتناء في مجال الزراعة، لتزيين الطُرقات العامة، ووضع بصمة جميلة للأشخاص في عدة أماكن مختلفة.

وفي ذات السياق يقول مدير قطاع المشاتل في وزارة الزراعة، شاهر الريفي، إن وزارته تدعم المبادرات الزراعية، من خلال توفير الشتلات الخاصة وتوفير الأماكن المناسبة لزراعتها.

وذكر عمل وتعاون وزارة الزراعة مع مختلف المؤسسات المحلية في المجال الزراعي، من خلال تحفيزهم على الاهتمام بها لزيادة الوعي البيئي، وتوفير الأشتال.

ويرى الريفي أن هذه المبادرات تزيد الوعي البيئي في المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يتم تسليط الضوء عليه بشكل أكبر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#مبادرة #أطفال #غزة #البيئة #زراعة #أشجار #وعي بيئي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة