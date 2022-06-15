الاحتلال يقرر تأجيل هدم منزل رعد خازم بسبب زيارة بايدن

قالت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي "قررت مؤقتا وقف هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين".

وأفادت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية، أن "القرار الإسرائيلي جاء على خلفية الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للدولة العبرية، منتصف الشهر القادم، والخوف من تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى السياسي أوعز لجيش الاحتلال، وقف هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ما بعد الزيارة المخطط لها من قبل بايدن.

وذكرت أنه "في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بتأجيل هدم منزل الشهيد رعد خازم من جنين، شمال الضفة، منفذ عملية شارع ديزنغوف، بتل أبيب، التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 15 بجروح متفاوتة".

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية هدم منازل ذوي الأشخاص المتهمين بتنفيذ عمليات فدائية، ضمن سياسة فرض عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين في القدس والضفة المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين