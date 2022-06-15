فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام.. واستمرار مقاطعة المحاكم

"التشريعي" يبحث مع "المستقلة" تجويد القوانين والتشريعات

فصائل المقاومة: اعتداء جامعة النجاح يعبر عن مدى حالة الفلتان والبلطجة التي تعيشها الضفة

"بدنا نعيش" يستعد لتنظيم اعتصامات واسعة في الضفة احتجاجًا على الغلاء

غضب وتنديد واسعان بقمع طلبة جامعة النجاح.. ومطالبات بمحاسبة الفاعلين

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس

براتب 1500 شيكل.. مطلوب موظف خدمات جمهور للعمل في جمعية صحية

بالإقناع والحوافز يمكن معالجة ضعف تحصيل الأبناء الدراسي في الإجازة

على هامش تحضيرات اختيار قائد جديد لجيش الاحتلال

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

فصائل المقاومة: اعتداء جامعة النجاح يعبر عن مدى حالة الفلتان والبلطجة التي تعيشها الضفة

15 يونيو 2022 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
...
أمن جامعة النجاح يعتدي على أحد الطلبة

شددت فصائل المقاومة الفلسطينية، على أن الاعتداء الآثم الذي حدث في جامعة النجاح على الطلاب "هو تعدٍ خطير على حريات وحقوق الطلبة ويعبر عن مدى حالة الفلتان والبلطجة التي تعيشها الضفة من قبل أجهزة أمن السلطة".

وقالت الفصائل في بيان لها، اليوم الأربعاء: "ندين وبأشد العبارات اعتداء بلطجية أمن السلطة على د. ناصر الدين الشاعر، ونؤكد أن هذا الاعتداء المرفوض وطنياً وأخلاقياً تتحمل إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن تداعياته".

ورأت أن مما مارسته "بلطجية الأجهزة الأمنية" من اعتداء على الطلاب والطالبات بإطلاق الأعيرة النارية ورشهم بالغاز وسحلهم كما يفعل الاحتلال لكسر إرادة شعبنا وأهلنا في الضفة يفضح أنهما وجهان لعملة واحدة.

وأكدت الفصائل في بيانها أن حالة الفلتان في جامعة النجاح تحول الجامعة إلى ساحة للعربدة والتنكيل وقمع الحريات وليس جامعة للعلم والأخلاق.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بالاعتداء على الطلاب، بما يضمن حق الطلاب بالتعبير والتنظيم والعمل النقابي الحر.

وأصيب عشرات الطلاب في جامعة النجاح بنابلس في الضفة المحتلة، أمس، في إثر اعتداء بلطجية أمن السلطة عيهم وقمعهم أثناء وقفة للحراك الطلابي وإطلاق الرصاص صوبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الضفة #جامعة النجاح #فصائل المقاومة #فلتان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة