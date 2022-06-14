فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزير سابق: ما جرى في جامعة النجاح لن يجلب إلا الخزي لحركة فتح

هيئة حقوقية: قمع الأكاديميين والطلبة في جامعة النجاح اعتداء على حقوقهم

الحراك الطلابي: سنبدأ بحملة لسحب ملفات الطلبة من جامعة النجاح

فلسطين تكسب الفلبين وتتأهل لكأس آسيا

أمن جامعة النجاح يفض بالقوة وقفة للحراك الطلابي ويعتدي على وزير سابق

"حماس": المخطط الاستيطاني بين القدس والبحر الميّت عدوانٌ جديد

عائلة غانم تطالب بإنقاذ حياة ابنها من سجون السلطة

طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

"حماس" ترحب بتقرير "رايتس ووتش" وتدعو لإنهاء "الحصار الظالم" على غزة

مانويل مسلم يدعو للتمسك بالدفاع عن قضية الفلسطينيين أمام الاحتلال

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"حماس": المخطط الاستيطاني بين القدس والبحر الميّت عدوانٌ جديد

14 يونيو 2022 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
...

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إنَّ "مخطط كتلة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يشكّل عدواناً جديداً ومستمراً على الأرض والحقوق الفلسطينية".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط استيطاني ضخم لابتلاع مليون دونم من مساحة الضفة الغربية، بين القدس المحتلة والبحر الميت، لإقامة المزيد من المستوطنات.

وقال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح مكتوب، إن "المخطط يفضح حقيقة الطابع الاستعماري العنصري للكيان الصهيوني، الذي يستهدف الهوية والوجود الفلسطيني من خلال إغراق الضفة المحتلة والقدس بالمستوطنات، لتسهيل ضمّها وبسط السيطرة الصهيونية عليها".

وجدد برهوم، رفض "حماس" لكل محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض، مؤكدًا أنّها "لن تفلح في تغيير واقع عروبتها، أو في كسر إرادة شعبنا وصموده في وجه هذه المخططات أو في التفريط بحقوقه".

ودعا برهوم، الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، إلى مقاومة هذه المشاريع الاستعمارية ورفضها ومواجهتها بكل وسائل وأشكال المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #استيطان #مخطط استيطاني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة