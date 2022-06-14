"حماس": المخطط الاستيطاني بين القدس والبحر الميّت عدوانٌ جديد

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إنَّ "مخطط كتلة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يشكّل عدواناً جديداً ومستمراً على الأرض والحقوق الفلسطينية".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط استيطاني ضخم لابتلاع مليون دونم من مساحة الضفة الغربية، بين القدس المحتلة والبحر الميت، لإقامة المزيد من المستوطنات.

وقال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح مكتوب، إن "المخطط يفضح حقيقة الطابع الاستعماري العنصري للكيان الصهيوني، الذي يستهدف الهوية والوجود الفلسطيني من خلال إغراق الضفة المحتلة والقدس بالمستوطنات، لتسهيل ضمّها وبسط السيطرة الصهيونية عليها".

وجدد برهوم، رفض "حماس" لكل محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض، مؤكدًا أنّها "لن تفلح في تغيير واقع عروبتها، أو في كسر إرادة شعبنا وصموده في وجه هذه المخططات أو في التفريط بحقوقه".

ودعا برهوم، الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، إلى مقاومة هذه المشاريع الاستعمارية ورفضها ومواجهتها بكل وسائل وأشكال المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين