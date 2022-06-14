فحص بسيط للعين يتنبّأ بخطر الإصابة بالنوبة القلبية

كشفت نتائج دراسة حديثة أنّ فحصًا بسيطًا للعين يمكن أن يتنبّأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية، عندما يقترن بمعلومات دقيقة أخرى، بحسب صحيفة الغارديان.

وتمكن الباحثون بعد جمع معلومات تخص الأوعية الدموية في شبكية العين والعوامل الإكلينيكية التقليدية من تحديد مخاطر إصابة أفراد العينة بالنوبة القلبية بشكل أدق، مقارنة بالنماذج المعمول بها، والتي تتضمن البيانات الديموغرافية فقط.

كما شرحوا في ملخص بحث قدموه خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية في فيينا أمس كيف استخدموا بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، يحتوي على نصف مليون من السجلات الطبية، لحساب مقياس يسمى البعد الكسري.

ثم قاموا بدمج هذه البيانات في نموذج مع عوامل، مثل العمر والجنس وضغط الدم الانقباضي ومؤشر كتلة الجسم وحالة التدخين، ودرسوا الحالات التي عانت من نوبة قلبية أو احتشاء بعضلة القلب ضمن الحالات الموجودة في قاعدة البيانات، وذلك بعد أن فحصوا صور الشبكية لكل حالة.

الاستعداد الوراثي

وتقول آنا فيلابلانا فيلاسكو وهي طالبة دكتوراه في معهد آشر وروزلين في جامعة إدنبرة والباحثة الرئيسية في الدراسة: «اللافت للنظر هو أننا وجدنا أنّ نموذجنا كان قادرًا على تصنيف المشاركين المعرضين لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بشكل منخفض أو مرتفع، مقارنة بالنماذج المعمول بها، والتي لا تتضمن سوى البيانات الديموغرافية. والجديد في نموذجنا هو أننا أضفنا معيارًا يتعلق بالاستعداد الجيني لتطور احتشاء عضلة القلب لدى المريض».

وقال الباحثون إنّ تحليلهم كشف وجود أساس وراثي مشترك بين البعد الكسري واحتشاء عضلة القلب.

ويبلغ متوسط عمر الإصابة بالنوبة القلبية 60 عامًا، غير أنّ الباحثين وجدوا أنّ نموذجهم قد توصّل إلى أدق أداء تنبُّؤي، إذ يسمح بتوقع حدوث النوبة القلبية قبل وقوعها بخمس سنوات، كما يأملون أن يوفر فحص الشبكية البسيط في المستقبل معلومات كافية لتحديد المعرضين للخطر.

نتائج واعدة

ويعتقد الباحثون أنه من الممكن أن يكون لكل مرض نمط مختلف من الشبكية، ويرون أنّ النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تكون مفيدة في تحديد الاستعداد بالإصابة بأمراض أخرى. وأوضحت فيلابلانا فيلاسكو أنّ الباحثين يرغبون في تكرار تحليل البيانات بشكل منفصل عند الرجال والنساء للتحقق من أن نوع الجنس للنوبة القلبية يعطي تصنيفًا أدق للمخاطر. فيما حذر الدكتور جيمس وير، وهو طبيب أمراض القلب والأوعية الدموية في إمبريال كوليدج لندن والباحث في مجلس البحوث الطبية، من أنّ ملخص البحث يحتوي على تفاصيل قليلة، لكنه أضاف: «من المعروف أنّ شبكية العين توفر فرصة فريدة لتصوير الأوعية بشكل مباشر وتقييم صحتها. وتبدو مقاربة مثل هذه، تستخدم الرؤية عن طريق الكمبيوتر أو التعلم الآلي للكشف عن سمات الأوعية الدموية الدقيقة التي تُنبئ بصحة القلب في المستقبل، واعدة جدًّا».

نصائح تُقلّل من مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية

1 - الإقلاع عن التدخين

2 - الحفاظ على مستويات طبيعية للكوليسترول

3 - الحفاظ على مستويات طبيعية لضغط الدم

معلومات مهمة من الدراسة

◄ الفحص يُقيّم صحة الأوعية الدموية في الشبكية.

◄ شبكية العين توفر فرصة فريدة لتصوير الأوعية بشكل مباشر وتقييم صحتها.

◄ متوسط عمر الإصابة بالنوبة القلبية 60 عامًا.

◄ الفحص توقع حدوث النوبة القلبية قبل وقوعها بخمس سنوات.

◄ يأمل العلماء أن يكشف فحصهم البسيط في المستقبل معلومات كافية لتحديد المعرضين للخطر.

◄ النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تكون مفيدة في تحديد الاستعداد للإصابة بأمراض أخرى.

المصدر / وكالات