"الاقتصاد" تُعلّق على ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء المجمدة بغزة

غزة/ رامي رمانة:

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، بأن الارتفاع الطفيف على أسعار بيع اللحوم البيضاء المجمدة في أسواق قطاع غزة مصدرها الجهة الموردة، والعرض والطلب.

وقال المدير العام للإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى: "إن طروء ارتفاع على أسعار بيع اللحوم البيضاء المجمدة يرجع إلى الجهة الموردة سواء السوق الإسرائيلية أو المصرية".

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء من كل الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر بقطاع غزة، طوال شهر رمضان، مراعاة لأوضاع الناس.

ورجح أبو موسى انخفاضًا إضافيًّا لأسعار الدواجن الطازجة قبيل عيد الأضحى المبارك إذ يكثر طلب الاستهلاك على اللحوم الحمراء.

وفي سياق آخر، أقرت مؤسسة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، اعتماد إصدار شهادة المطابقة لتعزيز جودة المنتجات، وإعطاء الأولوية للمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة في العطاءات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المؤسسة برئاسة م.عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والمدير العام للمؤسسة م.عماد الحوراني وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات والاطلاع على تطور سير العمل الخاص بإجراءات ومتطلبات نظام مختبرات الفحص المخبري.

واطلع المجلس على مهام عمل اللجان المختصة بمتابعة فحص صهاريج الغاز والبترول.

ومن جانب آخر، عقدت دائرة الخدمات الفنية بالمؤسسة ورشة عمل بعنوان "بلاط البورسلان تحديات وحلول" بحضور عدد من مؤسسات القطاع خاص والحكومي.

وتم خلال الورشة تسليط الضوء على شكاوى المواطنين حول جودة بلاط البورسلان المستورد.

وطالب المشاركون بضرورة البدء في خطوات عملية لضبط جودة منتجات البورسلان الواردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.