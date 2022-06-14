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"عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري

14 يونيو 2022 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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عواودة وريان

يواصل المعتقلان خليل عواودة "40 عامًا" من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ104، ورائد ريان "27 عامًا" من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ69، رفضًا لاعتقالهما الإداري.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكلٍ متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

ويواصل المعتقل ريان إضرابه عن الطعام لليوم الـ69 على التوالي، بعزله الانفرادي في معتقل "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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