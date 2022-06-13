عشية اختبارات التوجيهي.. برهوم: طلبتنا المرتكز الأساس في التحرير

عبر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الإثنين، عن خالص التقدير لطلبة الثانوية العامة من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين يستعدون لتقديم امتحاناتهم ,غدا الثلاثاء 14 يونيو الجاري.

وقال برهوم في تصريح صحفي، إن "ذلك يتطلب تكاثف كل الجهود وتعاون الجميع لتوفير الأجواء المناسبة لاجتياز الامتحانات على أكمل وجه".

وثمن جهود أهالي الطلبة وكل الجهات الحكومية ،خاصة وزارتي التربية والتعليم، والداخلية، والجهات الرسمية كافة ، وحرصهم على إنجاح المسيرة التعليمية , رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها محافظات الوطن من حصار وعدوان إسرائيلي متواصل .

وشدد برهوم على أن طلبتنا المرتكز الأساس في التحرير، ورسم مستقبل مشرق لشعبهم وقضيتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين