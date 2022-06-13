الرئيس اللبناني: نرفض تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ولا تنازل عن حقوقنا

قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، إنّ دولته "ترفض التهديدات الإسرائيلية، وإنّ العدو الإسرائيلي يتصرف خلافًا للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلًا سكوت المجتمع الدولي".

وأكد عون، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، أنّه "من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية".

وأشار إلى أنّ "المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأمريكي ستتناول موقف لبنان المتمسّك بعودة المفاوضات غير المباشرة التي كانت توقّفت على إثر رفض العدو الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطًّا تفاوضيًّا، وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف (اقتراح أمريكي قدم في العام 2012، عبر موفدها آنذاك فريدريك هوف، لحل النزاع البحري بين لبنان و(إسرائيل)".

وأوضح عون أنه "سيقود المفاوضات، وبعد الوصول إلى اتفاق؛ فإنّ على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب وفقًا للأصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29".

وشدّد على أنّ "تبريرات الشركة المُنقّبة للتوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 غير مقنعة، بل جرت عليها ضغوط دولية للتوقف عن متابعتها الحفر".

واكتُشف في العام 2013 حقل غاز، يسمى بـ"حقل كاريش"، وتُقدّر احتياطاته بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو يبعد عن سواحل حيفا المحتلة نحو 75 كم.

ودخلت سفن التنقيب التي تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي إلى "كاريش"، الأسبوع الماضي، ما يعني أنها تجاوزت الخط الحدودي البحري "29"، واقتربت من الخط "23".

المصدر / وكالات