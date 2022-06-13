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نابلس.. وقفة في جامعة النجاح احتجاجاً على فصل عشرة طلاب

13 يونيو 2022 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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وقفة في جامعة النجاح

نظم "الحراك الطلابي المستقل بجامعة النجاح الوطنية" في نابلس بالضفة الغربية، اليوم الاثنين، وقفة داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بـ"حياة جامعية آمنة، واحتجاجا على فصل عشرة طلاب".

وشارك في الوقفة، التي جرت في الساحة الرئيسة بالحرم القديم، المئات من طلبة الجامعة، الذين رددوا هتافات منددة بالاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها زملاء لهم من الكتلة الإسلامية.

ومنع أمن الجامعة تنظيم الوقفة أمام مبنى الإدارة، ما اضطر الطلبة للانتقال إلى الساحة الرئيسة للحرم الجامعي.

وكانت إدارة الجامعة أصدرت، أمس الأحد، قرارًا بفصل عشرة طلاب، نصفهم من الكتلة الإسلامية (الجناح الطلابي لحركة حماس).

وجاءت قرارات الفصل على خلفية الاعتداء، الذي قام به عناصر من أمن جامعة النجاح، وحركة الشبيبة، على مشاركين باعتصام نظمته الكتلة الإسلامية أمام الجامعة، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جامعة النجاح #وقفة طلابية #فصل طلاب #طلبة الكتلة الإسلامية

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