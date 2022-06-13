"الأوقاف بغزة" تتحدث عن أسباب ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام

قال مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل صوالحة، إن هذا العام شهد ارتفاعاً كبيراً في تكلفة الحج، والمبلغ الكبير جاء نتيجة حجوزات شعائر منى وعرفات.

وأشار صوالحة خلال تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم الإثنين، إلى أن مؤسسة "طوافة" كذلك هي الأخرى ألزمت بتقديم الخدمات لشركات خاصة، ما ساهم في زيادة التكلفة المالية.

وذكر أن التكلفة المالية لكل حاج في غزة، مقارنة بالدول المحيطة تعد "الأقل".

وفي شأن آخر، أوضح أنه لدى الوزارة لائحة منظمة للبعثات الإدارية والفنية ومن حج 5 مرات لا يشارك بالبعثات، إضافة إلى إداريين متخصصين ومتمرسين لمساعدة الحجاج، وبعد عودة البعثات يتم تقييم الوعاظ والإداريين، منوهًا إلى أنه من يثبت تقصيره يتم استثناؤه.

وأفاد صوالحة بأن هذا العام لم يتم تبليغ أي جهة رسمية لمشاركة أعداد من مكرمة أهالي الشهداء، ويوجد ضمن أعداد الحجاج 6% رسومهم مجانا وتخصص للإداريين.

وبين أنه تعذر العمل بحج البدل، بسبب وضع إجراءات مشددة على دخول الحجاج للحرم المكي، وتم منع حج البدل هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت رسالة إلى وزير الأوقاف لمخاطبة المملكة السعودية بتخفيض تكلفة الحج لحجاج فلسطين بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة، ولكن حتى اللحظة لم نتلق أي رد.

وذكر أنه يوجد بعض الحجاج المسجلين في الجدولة وتوفاهم الله يتم السماح للدرجة الأولى بالحج بدلا عنهم، وبعض المرضى بحاجة لمرافقين، ويوجد كبار السن تنازلوا عن أسمائهم لأبنائهم، وتم استلام أسماء لحالات مرضية مثل السرطان ودراسة الطلبات بلجان مختصة.

وأكد على أن الوزارة معنية بإنجاح موسم الحج، ويتم اختيار البعثات الإدارية والفنية وفق معايير، وفيزا البعثات هي إدارية وقد يمنع حاملها من أداء الحج إنما هي لخدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لأداء شعائرهم الصحيحة.

وأشار إلى أنه العام القادم سيتم فتح التسجيل للحج لكل محافظات قطاع غزة بعد الانتهاء من الأسماء المجدولة في قوائم الانتظار.

المصدر / فلسطين أون لاين