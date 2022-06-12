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استخدامات للقهوة لا تعلم عنها.. غير الشرب

12 يونيو 2022 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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من صباغة شعرك إلى إصلاح خدوش الأثاث، تتمتع حبة البن المتواضعة (القهوة ) ببعض الاستخدامات البديلة العملية بشكل مدهش.

فللمعشوقة السمراء استخدامات عدة، منها تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة وتستخدم في مجموعة من منتجات البشرة، ويمكنك خلط القهوة الطازجة مع السكر البني وعصير الليمون والتدليك لبضع دقائق قبل الشطف.

وتحتوي القهوة على أصباغ طبيعية يمكن استخدامها لتعميق لون الشعر البني الطبيعي، ومن المعروف أن حبات القهوة المستخدمة تعمل كعامل تلوين للشعر والنسيج وحتى الورق. ويعتقد أن هذا هو بديل غير سام مقارنة بالأصبغة التجارية.

وتحتوي أراضي القهوة على النيتروجين، والذي – عندما يقترن بالكربون – يمكن أن يساعد في التخلص من غاز الكبريت ذي الرائحة الكريهة في الهواء. ببساطة، إنه يساعد في امتصاص الرائحة وإزالتها. املأ جوربًا قديمًا بأرضيات القهوة واستخدمها كمعطر للهواء.

ويمكنك أيضًا وضعها داخل الثلاجة التي تنبعث منها رائحة الأطعمة التي لا معنى لها.

المصدر / وكالات
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#القهوة

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