الكتلة الإسلامية تنهي استعداداتها لاستقبال طلبة الثانوية العامة

أعلنت الكتلة الإسلامية بمحافظات قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، انتهاء الاستعدادات لاستقبال طلبة الثانوية العامة "امتحان الإنجاز 2022".

وقال محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية، "سنبقى الداعم الرئيس لطلبتنا في كافة المراحل والمستويات التعليمية بكل ما لدينا من إمكانات متوفرة رغم ظروف الحصار الجائر".

وأكد أن الاستعدادات جرت بشكل متوازٍ وبتنسيق على مدار الساعة مع وزارة التربية والتعليم بغزة، لرسم صورة رائعة لبدء امتحانات الثانوية العامة في أجواء مناسبة وصحية للطلبة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد حمد مدير المكتب الإعلامي بالكتلة الإسلامية، "أن الكتلة الإسلامية عقدت على مدار الأيام الماضية خلية عمل مكثفة هدفت لمشاركة طلبة التوجيهي اللحظات الأولى من بدء الامتحانات النهائية، وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء التفاؤلية لإنجاح الامتحانات كما هو مخطط له، وتشكيل وفود استقبال للطلبة في كافة لجان الامتحانات بمحافظات قطاع غزة".

الجدير بالذكر أن الامتحانات النهائية للثانوية العامة تبدأ صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، بعدد طلبة متقدمين بلغت 87222 طالب وطالبة على مستوى محافظات الوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين