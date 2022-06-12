مطلوب مساعدة إدارية للعمل في مجموعة السلام التدريبية

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها (مساعدة إدارية) في مقر خانيونس

مؤهلات الوظيفة

- أن تكون المتقدمة من منطقة خانيونس

- لا تزيد بالعمر عن 30 عاماً.

- خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال السكرتاريا التنفيذية والمساعدة الإدارية.

- شهادة جامعية في السكرتاريا او الإدارة أو العلاقات العامة.

- مهارات اتصال ممتازة.

- المعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات السكرتاريا التنفيذية.

- المهارة في معالجة البريد الصادر والوارد.

- الاحترافية في إدارة الاتصالات الهاتفية والبريدية واستقبال العملاء والزوار.

- متابعة أعمال الإدارة وتنسيق الملفات.

- قوة الشخصية والعمل الجاد.

- اتقان مهارات الحاسوب المختلفة.

- الفرصة متاحة للإناِث فقط.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الحضور للمقر واحضار السيرة الذاتية.

- العنوان : فرع خانيونس: خانيونس البلد – شارع جلال – مقابل بنك فلسطين – عمارة وافي – الطابق الرابع

- للاستفسار : جوال: 0595860160 تلفون /2060808

- علماً أن الموعد النهائي للتقديم يوم 17/6/2022