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مطلوب مساعدة إدارية للعمل في مجموعة السلام التدريبية

12 يونيو 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها (مساعدة إدارية) في مقر خانيونس 

مؤهلات الوظيفة 

-  أن تكون المتقدمة من منطقة خانيونس 

-  لا تزيد بالعمر عن 30 عاماً.

-  خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال السكرتاريا التنفيذية والمساعدة الإدارية.

-  شهادة جامعية في السكرتاريا او الإدارة أو العلاقات العامة.

-  مهارات اتصال ممتازة.

-  المعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات السكرتاريا التنفيذية.

-  المهارة في معالجة البريد الصادر والوارد.

- الاحترافية في إدارة الاتصالات الهاتفية والبريدية واستقبال العملاء والزوار.

- متابعة أعمال الإدارة وتنسيق الملفات.

- قوة الشخصية والعمل الجاد.

- اتقان مهارات الحاسوب المختلفة.

- الفرصة متاحة للإناِث فقط.

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظيفة من خلال الحضور للمقر واحضار السيرة الذاتية.

- العنوان : فرع خانيونس: خانيونس البلد – شارع جلال – مقابل بنك فلسطين – عمارة وافي – الطابق الرابع 

- للاستفسار : جوال: 0595860160 تلفون /2060808

- علماً أن الموعد النهائي للتقديم يوم 17/6/2022

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