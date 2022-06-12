مطلوب مساعدة إدارية للعمل في مجموعة السلام التدريبية

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها (مساعدة إدارية) في مقر خانيونس
مؤهلات الوظيفة
- أن تكون المتقدمة من منطقة خانيونس
- لا تزيد بالعمر عن 30 عاماً.
- خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال السكرتاريا التنفيذية والمساعدة الإدارية.
- شهادة جامعية في السكرتاريا او الإدارة أو العلاقات العامة.
- مهارات اتصال ممتازة.
- المعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات السكرتاريا التنفيذية.
- المهارة في معالجة البريد الصادر والوارد.
- الاحترافية في إدارة الاتصالات الهاتفية والبريدية واستقبال العملاء والزوار.
- متابعة أعمال الإدارة وتنسيق الملفات.
- قوة الشخصية والعمل الجاد.
- اتقان مهارات الحاسوب المختلفة.
- الفرصة متاحة للإناِث فقط.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال الحضور للمقر واحضار السيرة الذاتية.
- العنوان : فرع خانيونس: خانيونس البلد – شارع جلال – مقابل بنك فلسطين – عمارة وافي – الطابق الرابع
- للاستفسار : جوال: 0595860160 تلفون /2060808
- علماً أن الموعد النهائي للتقديم يوم 17/6/2022