فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فيسبوك محبطة.. لا أموال بعد الآن دفعنا الكثير لشبكات الأخبار

بقلب أحمر.. أسهل طريقة لاختيار البطيخة!

آلية الكوكايين في الدماغ.. طريقة جديدة لعلاج الإدمان

النوم وحدك أو بجانب شريك.. دراسة توضح أيهما أفضل لصحتك

رسائلك على واتساب ليست آمنة.. إليك طريقة حمايتها

مشاهد جديدة ونادرة لقائد أركان المقاومة محمد الضيف

وزارة السياحة السعودية تعلن إنشاء ملفات رقمية متطورة غير قابلة للاستبدال

الناشطة العواودة: الاحتلال يضاعف عدوانه الاستيطاني لصناعة انتصارات واهية

وقفة في حيفا إسنادا للأسيرين "عواودة" و"ريان"

فيلم "روح في جسدين" يكشف معلومات عن تطوير الطائرات المسيرة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

فيسبوك محبطة.. لا أموال بعد الآن دفعنا الكثير لشبكات الأخبار

12 يونيو 2022 . الساعة 02:04 بتوقيت القدس
...

كشف أشخاص مطلعون أن شركة ميتا مالكة منصة فيسبوك ستعيد النظر في اتفاقياتها المالية مع شبكات الأخبار والمؤسسات الإعلامية، ما قد يصيب الأخيرة بعجز محتمل في إيراداتها يقدر بعشرات ملايين الدولارات.

وكشف تقرير أن فيسبوك دفعت نحو 15 مليون دولار لصحيفة "واشنطن بوست"، وأكثر من 20 مليون دولار لصحيفة "نيويورك تايمز"، وحوالي 10 ملايين دولار لـ "وول ستريت جورنال".

عقود تنتهي العام الحالي

كذلك، أبرمت المنصة مع هذه المؤسسات الإعلامية اتفاقيات لنشر عدد من التقارير والمقالات عبر صفحاتها مجاناً للقراء في عام 2019، في عقود مدتها ثلاثة أعوام تنتهي خلال العام الحالي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت المصادر أن فيسبوك لم تعطِ الناشرين أي مؤشرات تتعلق بإعادة تجديد هذه الاتفاقيات، إذ تتطلع ميتا إلى تحويل هذه المبالغ بعيداً عن الناشرين والتقارير الإعلامية.

كما، قالت إن الشركة تسعى لتوجيه هذه المبالغ لجذب المبدعين من منتجي الفيديوهات القصيرة لمنافسة منصة "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس"، بالإضافة لاستثماراتها في تقنية "الميتافيرس".

4a977e92-3c2c-42e1-be9e-b8f83535ac7f.webp
 

منافسة تيك توك

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه في حال عدم تجديد ميتا للاتفاقيات مع الناشرين، سيكون ذلك بمثابة نهاية لحالة من الوفاق في العلاقة المشحونة بين صناع المحتوى عبر الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أصيب بخيبة أمل بسبب الجهود التنظيمية في جميع أنحاء العالم التي تتطلع إلى إجبار منصات مثل فيسبوك وغوغل على الدفع للناشرين مقابل أي محتوى إخباري متاح على منصاتهم.

وقالوا إن مثل هذه التحركات قللت من حماس زوكربيرغ لجعل الأخبار جزءا أكبر من محتوى فيسبوك.

2680ec81-57f4-40a2-8629-b4e681a1fbc6.webp
 

سياسة جديدة لفيسبوك

في الشهر الماضي، أعلنت كامبل براون، الصحافية السابقة في شبكة "إن بي سي وسي إن إن" والتي كانت مهندسة أخبار فيسبوك، أنها تولت دوراً جديداً أوسع في الإشراف على الشراكات الإعلامية العالمية، والتي تشمل العلاقات مع كل شيء من الدوريات الرياضية إلى استوديوهات الأفلام.

وذكرت المعلومات في وقت سابق أن فيسبوك كان يعيد النظر في مدفوعاته للناشرين ويغير تركيزه.

في حين إذا تراجع فيسبوك عن مدفوعاته لناشري الأخبار الأميركيين، فسيكون ذلك بمثابة نهاية لوفاق معين في العلاقة المشحونة بين صانعي المحتوى عبر الإنترنت وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#فيسبوك #مارك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة