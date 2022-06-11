الغصين يتفقد مركز "هلا فلسطين" بعد عام على تدميره بفعل العدوان

تفقد وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين، مركز هلا فلسطين للتدريب والتطوير بعد عام على تدمير مقره بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وتجول الغصين برفقة منال الحتة مدير وحدة الإعلام بالوزارة، في المركز للاطلاع على أبرز الدورات التدريبية التي ينفذها، مثمناً دور م. صابر غراب مدير المركز والفريق في سبيل تطوير قدرات الشباب للحصول على فرص عمل في مجالات مختلفة.

وأشاد بقدرة المركز على النهوض من جديد واستكمال الدور المنوط بهم في خدمة الشباب، كما أشاد بالشبان والشابات المتدربات وحرصهم على التعلم بأقسام كالخياطة والحلاقة والتصوير وغيرها.

من جهته، عبر مدير المركز عن سعادته بزيارة وكيل الوزارة وحرصه على متابعة المراكز التدريبية، لأهميتها الكبرى في تأهيل قدرات الشباب الفلسطيني وتوجيههم نحو التدريب المهني الذي يخدم طموحاتهم المستقبلية.

الجدير ذكره، أن مركز هلا فلسطين للتدريب مرخص من وزارة العمل بغزة، وتعرض للهدم الكلي إبان العدوان الأخير على قطاع غزة على إثر قصف برج الشروق وسط المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين