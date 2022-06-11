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شئون "التشريعي" تعقد اجتماعاً طارئاً لدراسة حدث قرية "أم النصر"

11 يونيو 2022 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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عقدت لجنة شئون المجلس التشريعي اجتماعًا طارئًا اليوم السبت لدراسة الحدث الذي وقع في قرية "أم النصر" مساء يوم الخميس الماضي.

واطّلعت اللجنة على ملابسات الحدث وأسبابه وتداعياته بصورة عامة، وخلُص الاجتماع إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية اللازمة في اتجاه الحيلولة دون تكرار هذا الحدث وتطبيق القانون بما يحفظ سلامة المواطن والمجتمع ويُحقّق الإنصاف ويحاسب المُتجاوزين.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، أنّ المجلس سيعقد لقاءات مع الجهات الحكومية المختصة للوقوف على تفاصيل الحدث وسلامة الإجراءات المتخذة ونتائج لجنة التحقيق المشكّلة من الحكومة بالخصوص بما يُعزّز سيادة القانون ويحفظ كرامة المواطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #التشريعي #أم النصر

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