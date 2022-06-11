وظيفة شاغرة في بلدية بني سهيلا

إعلان توظيف صادر عن بلدية بني سهيلا تعلن فيه عن حاجتها لإشغال وظيفة مدير دائرة الشؤون المالية على بند العقد الموازي "قابل للتجديد"، حسب الشروط المرفقة أدناه.

شروط الوظيفة

1. أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى في المحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد من جامعة معترف بها.

2. لديه خبرة 10 سنوات في مجال المحاسبة وإدارة الشؤون المالية.

3. أن يكون لدى المتقدم إلمام ومعرفة عامة بالقوانين الناظمة للعمل المالي في البلديات.

4. أن يكون المتقدم حاصلًا على عضوية نقابة المحاسبين سارية المفعول.

5. أن يكون لدى المتقدم معرفة جيدة باستخدام الحاسوب والبرامج المحاسبية خصوصًا (MS OFFICE) و (برنامج الأصيل).

6. أن يكون لدى المتقدم القدرة على تحليل البيانات والتحقق من صحتها.

7. القدرة على التخطيط ووضع الأهداف.

8. القدرة على قيادة فريق العمل وتحمل ضغط العمل.

9. معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

10. أن يكون المتقدم من سكان مدينة بني سهيلا.

الأوراق المطلوبة

1. صورة عن المؤهل العلمي مصدقة حسب الأصول.

2. صورة عن الثانوية العامة مصدقة حسب الأصول.

3. صورة عن إثبات الشخصية (هوية - جواز سفر).

4. صورة عن شهادة الميلاد.

5. السيرة الذاتية (مرفق معها وثائق الخبرات والدورات).

6. صورة شخصية عدد (1).

ملاحظات

- يبدأ التسجيل في الوظيفة أعلاه يوم السبت الموافق 2022/06/11 وينتهي يوم الخميس 2022/06/23.

- سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط من قبل اللجنة المختصة.

- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط في وقت لاحق.

- سيتم الإعلان عن موعد المقابلات في وقت لاحق.

- التسجيل في الوظيفة أعلاه من خلال تقديم طلب لدى الدائرة الإدارية في البلدية أثناء فترة الدوام الرسمي، وللمراجعة والاستفسار التواصل عبر الرقم 0598338089