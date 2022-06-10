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موقع عبري: جيش الاحتلال يرفع الجهوزية في حقل كاريش بعد تهديدات حزب الله

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موقع عبري: جيش الاحتلال يرفع الجهوزية في حقل كاريش بعد تهديدات حزب الله

10 يونيو 2022 . الساعة 22:28 بتوقيت القدس
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كشف موقع عبري، أن جيش الاحتلال رفع درجة الجهوزية لجمع المعلومات الاستخباراتية في محيط موقع تنقيب في حقل كاريش بالبحر المتوسط في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين لبنان والاحتلال.

وذكر موقع "والا" العبري، أن الاحتلال زاد أعداد طائرات الاستطلاع في المكان لرصد أي محاولة لتنفيذ هجوم وللرد عليه بسرعة وإحباطه، بعد تهديدات حزب الله اللبناني بأنه لا ينوي السكوت عن العمل في الحقل.

وبحسب الموقع فإن جيش الاحتلال يستعد في البداية لأعمال استفزازية من حزب الله كرد على عمليات التنقيب الدائرة في الحقل.

ونقل عن مسؤولين أمنيين قولهم إن هناك عدة سيناريوهات متوقعة لرد حزب الله، بداية من إطلاق النار بالهواء لإخافة العاملين في السفينة وكذلك الاقتراب بقوارب صغيرة من سفينة التنقيب وحتى استهداف أعمال التنقيب نفسها.

ووفق الموقع فإنه جرى توجيه انتقادات داخل جيش الاحتلال حول درجة الجهوزية لحماية حقل الغاز، حيث قال مسؤول أمني إن جيش الاحتلال لم يرسل قوية كافية لحراسة الحقل الذي تحول لموقع استراتيجي بالنسبة "لإسرائيل".

وطالب المسؤول الأمني برفع درجة الجهوزية أكثر والتجهز لسيناريوهات كبيرة مثل استهداف الحقل والسفينة بطائرة مسيرة هجومية أو صاروخ وكذلك عبر خلية من المقاومين، وأضاف أن بعد الحقل عن شواطئ فلسطين المحتلة يعقد من مهمة تأمينه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حزب الله #لبنان #نفط #الاحتلال الإسرائيلي #حقل كاريش

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