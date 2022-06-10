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"إثر خلاف بين عناصر أمنية"

إطلاق نار داخل مستشفى رام الله الحكومي

10 يونيو 2022 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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سُمع مساء الجمعة أصوات إطلاق نار داخل مستشفى رام الله الحكومي بمدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن عناصر أمنية أطلقت النار في الهواء داخل المستشفى إثر مشادات كلامية وخلافات بين العناصر الأمنية.

وجرى إطلاق النار داخل رحاب المستشفى عقب وصول ثلاثة إصابات إثر خلاف عند أحد المقرات الأمنية بالمدينة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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