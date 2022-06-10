سُمع مساء الجمعة أصوات إطلاق نار داخل مستشفى رام الله الحكومي بمدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن عناصر أمنية أطلقت النار في الهواء داخل المستشفى إثر مشادات كلامية وخلافات بين العناصر الأمنية.

وجرى إطلاق النار داخل رحاب المستشفى عقب وصول ثلاثة إصابات إثر خلاف عند أحد المقرات الأمنية بالمدينة.

مصادر محلية: إشكالية بين جهازي الشرطة والاستخبارات التابعين للسلطة في مركز عين منجد بمدينة رام الله ووصول 3 إصابات إلى المستشفى pic.twitter.com/LsQQLFmqXx — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 10, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين