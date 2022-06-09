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غوتيريش يحذر من تأثير الحرب "الروسية-الأوكرانية" على الأمن الغذائي العالمي

09 يونيو 2022 . الساعة 00:56 بتوقيت القدس
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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من تأثير الحرب "الروسية-الأوكرانية" الشامل والخطير والمتسارع، على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل، في العالم.

وأشار غوتييريش، خلال عرضه التقرير الثاني للأمم المتحدة إلى أن تداعيات الحرب على العالم، تزداد سوءًا وقد أثرت على 1.6 مليار شخص حتى الآن.

وشدد على أن "الحرب تهدد العالم بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس، وستخلف فوضى اجتماعية واقتصادية".

وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا ما زالت متواصلة، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #غوتيريش

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