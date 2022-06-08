لجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية تستنكر اعتداءات أمن السلطة في نابلس

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اعتداءات أمن السلطة والشبيبة الفتحاوية على طلاب جامعة النجاح في نابلس وعلى الصحفيين الذين كانوا متواجدين في المكان.

وأكدت اللجنة في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن هذا سلوك السلطة القمعي هو سلوك غريب عن ثقافة شعبنا، ويمثل انتهاكاً للحريات العامة والخاصة، وعلى الحق في التعبير عن الرأي.

وطالبت اللجنة السلطة بوضع حدّ للاعتقالات السياسية، والتوقف فوراً عن الاستدعاءات وملاحقة الأنشطة الطلابية داخل الجامعات، والإفراج فورا عن الطلبة الذين تم اعتقالهم اليوم، ومحاسبة المعتدين.

وأكدت اللجنة على ضرورة مبدأ سيادة القانون وثقافة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بتعامل مكوناتنا الوطنية مع بعضها البعض، وتحريم الاعتقالات السياسية أوالمس بالحريات العامة.

واعتدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، على الطواقم الصحفية ومنعتها من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية أمام جامعة النجاح بمدينة نابلس.

واعتدى عناصر من الأجهزة الأمنية وحركة الشبيبة على أحد الصحفيين، وقاموا بتحطيم كاميرته الخاصة، ومنعت الطواقم الصحفية من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح دعت للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، تنديدًا واستنكارًا لتغوّل أمن الجامعة المستمر ضد طلبتها، وآخرها الاعتداء على ممثل الكتلة الإسلامية.

ووصفت الكتلة الإسلامية، اعتداء أمن الجامعة على ممثلها، بأنه "وحشي وغير قانوني"، ومخالف لأبسط متطلبات الحياة الجامعية الآمنة، وقواعد عمل الأمن الجامعي، وتعدٍ صارخ على الجامعة وأسرتها وإرثها ومكانتها.

وأعربت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، عن رفضها لما وصفته "تغوّل" أمن الجامعة المستمر ضد طلبتها، والتي كان آخرها الاعتداء على ممثل الكتلة الإسلامية.





المصدر / فلسطين أون لاين