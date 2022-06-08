فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرغوثي: سلوك أمن السلطة في جامعة النجاح مُدان ومُستنكر

جامعة النجاح تعقب على الأحداث فيها

بدران يستنكر اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين والطلاب بالضفة

خاطر: ما حدث في جامعة النجاح اعتداء مشين ولا يخدم إلا الاحتلال

قرارات مهمة أصدرتها لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم

"روبوت رجل الخط" هل يُحكّم بمونديال قطر؟

القيادي صوافطة: التهجم على الصحفيين والطلاب في جامعة النجاح تجاوزٌ مرفوض

النائب زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن خيار المقاومة

كتلة الصحفي: نرفض الاعتداء على الصحفيين في جامعة النجاح ونعتبرها جريمة وطنية

معتقل سياسي بلا تهمة.. والدة زيد حرب: لا أتخيله معذبًا داخل أقبية أريحا السيئة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

البرغوثي: سلوك أمن السلطة في جامعة النجاح مُدان ومُستنكر

08 يونيو 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
...
جاسر البرغوثي

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية جاسر البرغوثي إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على الطلاب والصحفيين أثناء وقفة سلمية في جامعة النجاح سلوك مدان ومستنكر، وهو اعتداء على كرامة المواطن الفلسطيني، وتجاوز للقانون والأعراف الوطنية.

وطالب البرغوثي الكل الفلسطيني بضرورة إدانة هذا السلوك القمعي المعيب، ورفضه، والعمل على ترسيخ كل السياسات التي تضمن حفظ كرامة أبناء شعبنا، وحقوقهم، وحرياتهم، وحقهم في التعبير عن آرائهم بشتى الوسائل والأساليب.

كما طالب جامعة النجاح بالعمل على حماية طلابها، وضمان محاسبة المعتدين عليهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذه الجريمة.

وأضاف البرغوثي: "إن تصعيد أجهزة أمن السلطة لوتيرة القمع والاعتقالات السياسية يتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة، وعدوانه على المسجد الأقصى، وهو ما يؤكد الخلل الواضح في أولويات قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية، وانفصالها عن هموم شعبنا وتطلعاته الوطنية".

اعتدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، على الطواقم الصحفية ومنعتها من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية أمام جامعة النجاح بمدينة نابلس.

واعتدى عناصر من الأجهزة الأمنية وحركة الشبيبة على أحد الصحفيين، وقاموا بتحطيم كاميرته الخاصة، ومنعت الطواقم الصحفية من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح دعت للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، تنديدًا واستنكارًا لتغوّل أمن الجامعة المستمر ضد طلبتها، وآخرها الاعتداء على ممثل الكتلة الإسلامية.

ووصفت الكتلة الإسلامية، اعتداء أمن الجامعة على ممثلها، بأنه "وحشي وغير قانوني"، ومخالف لأبسط متطلبات الحياة الجامعية الآمنة، وقواعد عمل الأمن الجامعي، وتعدٍ صارخ على الجامعة وأسرتها وإرثها ومكانتها.

وأعربت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، عن رفضها لما وصفته "تغوّل" أمن الجامعة المستمر ضد طلبتها، والتي كان آخرها الاعتداء على ممثل الكتلة الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#أمن السلطة #الكتلة الإسلامية #جامعة النجاح #جاسر البرغوثي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة