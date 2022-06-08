قرارات مهمة أصدرتها لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واستمعت لجنة متابعة العمل الحكومي إلى تفاصيل اللقاءات مع المسؤولين بجمهورية مصر العربية، واطلعت من رئيس المتابعة على مخرجات ونتائج زيارته لمصر، التي استمرت قرابة أسبوعين ناقش خلالها عدداً من القضايا ذات العلاقة بقطاع غزة.

كما استمعت اللجنة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء إلى تقرير حول انتهاء العام الدراسي، وسير الاستعدادات الحكومية لإتمام اختبارات الثانوية العامة التي ستبدأ الثلاثاء القادم، وتمنت اللجنة التوفيق لطلابنا وكلّفت الوزارات المعنية بتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح سير الامتحانات لهذا العام.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية والأراضي والشئؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إعفاء بنسبة 50% من رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة لجميع المنشآت السياحية عن الأعوام (2018 حتى 2022)، مع ترحيل رسوم المنشآت السياحية التي التزمت بالدفع خلال تلك الفترة إلى الأعوام القادمة (2023، 2024).

تخصيص مبلغ مالي لتطوير قاعة وزارة شؤون الأسرى والمحررين.

إقرار نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية.

منح تسهيلات للمعاملات الخاصة بمربي الدواجن، لتعزيز جهود توفير كميات الدواجن بحسب احتياجات قطاع غزة.

اعتماد مشروع الحد من التسول في قطاع غزة، ضمن عمل لجنة تعزيز السلوك القيمي، وإقرار الموازنة الخاصة للتنفيذ.

تكليف وزارتي التربية والتعليم والصحة بتنسيب لائحة خاصة بتخفيض رسوم اشتراك التأمين الصحي للعاملين في مؤسسات التعليم العالي.

الموافقة على ابتعاث عدد من كوادر وزارة الصحة للتدريب في مجالات طبية مختلفة لتطوير كفايتهم.

اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بتطوير المنظومة الصحية، واستقطاب وتوطين التخصصات الطبية النادرة.

إحالة مشروع تعديل القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى المجلس التشريعي حسب الأصول.

إقرار اللائحة المقدمة من وزارة الداخلية والأمن الوطني، حول تنظيم مدد العلاج ومنح الإجازة المرضية لقوى الأمن الفلسطينية.

تشكيل لجنة لإعداد مشروع وثيقة الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي في فلسطين.

المصادقة على المشروع المقدم من وزارة العمل بهدف منح الإجازة المهنية للعاملين في المهن الحرفية.

المصدر / فلسطين أون لاين