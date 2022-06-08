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منتدى الإعلاميين يدين الاعتداء على الصحفيين بجامعة النجاح

08 يونيو 2022 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إنه ينظر بخطورة بالغة لاعتداء أجهزة الأمن وعناصر "الشبيبة" الفتحاوية، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، على الصحفيين خلال تغطيتهم لاعتصام نظمته الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح في مدينة نابلس، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين في الاعتصام بما يخالف وينتهك حق التظاهر والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وحسب شهود عيان فإن عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني بالإضافة إلى طلاب من حركة الشبيبة الفتحاوية تواجدوا في المكان، ومنعوا الصحفيين والطلاب من التصوير، واعتدوا على عدد من الطلاب المشاركين، وقال الصحفي ليث جعار مراسل وكالة "جي ميديا": إن عناصر من حركة الشبيبة والأجهزة الأمنية هاجمته أثناء عمله واعتدت عليه بالضرب والشتم وحطمت كاميراته".

وأدان منتدى الإعلاميين بشدة الاعتداء الآثم على الصحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الاعتصام السلمي، مؤكدا على ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء ومن أعطى التعليمات بقمع الاعتصام وعرقلة عمل الصحفيين.

وشدد على ضرورة عدم المساس بحرية العمل الصحفي لاسيما في ظل الاستهداف المعتمد والمقصود من قبل الاحتلال الإسرائيلي لفرسان الإعلام الفلسطيني والذي كان أبشع جرائمه مؤخراً اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة.

ودعا منتدى الإعلاميين قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للاعتذار بشكل واضح لجموع الصحفيين لاسيما الذين تم الاعتداء عليهم في جامعة النجاح، خاصة أن ذلك يشكل تغولاً على حرية العمل الصحفي المكفول بموجب القوانين المحلية والدولية، فضلاً عن المواثيق والأعراف الإنسانية.

وطالب نواب المجلس التشريعي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك ومحاسبة كل من تورط في الاعتداء على الصحفيين، وعدم السماح بمرور الاعتداء دون محاسبة لئلا نصطدم باعتداءات جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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