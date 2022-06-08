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"مجلس العلاقات": انتخاب أردان لمنصب أممي تشجيع للاحتلال على جرائمه

08 يونيو 2022 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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الإرهابي أردان

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين انتخاب الإرهابي والمستوطن جلعاد أردان ممثل الاحتلال لدى الأمم المتحدة نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء إنّ انتخاب أردان هو بمثابة مكافأة وتشجيع لهذا الكيان العنصري ومزيد من الحصانة لقادته من المحاسبة امام المحاكم الدولية.

وأشار المجلس إلى أنّ أردان هو نفس الشخص الذي مزّق التقارير الأممية التي تدين (إسرائيل) وألقاها في سلة المهملات، وانتخابه هو استهزاء بجهود الأمم المتحدة وتقاريرها.

واستنكر المجلس عدم اعتراض دول عربية وإسلامية على هذا التعيين، حيث جاء في البيان: "نستنكر اعتراض دولتين فقط وهما سوريا وإيران على انتخاب أردان وموافقة باقي الدول العربية والإسلامية التي لم تجد حرجًا في تولّي هذا المجرم رئاسة أعلى مؤسسة أممية".

وطالب المجلس الأمم المتحدة بانتهاج سياسات تعاقب مجرمي الحرب ومسؤولي دولة الاحتلال وتمنعهم من تولّي مناصب عليا في المؤسسة الأممية التي أهم أهدافها الأمن والسلام حول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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