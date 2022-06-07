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بالصور هكذا شيّع أهالي شمال غزة قائداً ميدانياً في كتائب القسام

07 يونيو 2022 . الساعة 22:33 بتوقيت القدس
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شيّعت جماهير غفيرة في معسكر جباليا شمال قطاع غزة عصر الثلاثاء، جثمان الشهيد القسامي بهاء أبو طبق، والذي توفي غرقًا.

وشارك في مسيرة التشييع عناصر كتائب القسام والمئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو مقبرة جباليا، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد النور.

وزفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى العلا المجاهد القسامي/ بهاء أكرم أبو طبق (35 عاماً) من مسجد "النور" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي اليوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022م غرقاً بسبب تشنجاتٍ ناتجة عن إصابةٍ سابقة تعرض لها خلال مسيرته الجهادية.

وقالت: "يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #كتائب القسام #بهاء أبو طبق

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