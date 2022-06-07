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توفي صباح اليوم غرقاً ببحر شمال غزة

بالصور كتائب القسام تنشر صوراً عسكرية لأحد قادتها الميدانيين

07 يونيو 2022 . الساعة 18:53 بتوقيت القدس
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نشرت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صوراً عسكرية للشهيد بهاء أبو طبق أحد قادتها الميدانيين شمال قطاع غزة.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري القائد الميداني/ بهاء أكرم أبو طبق (35 عاماً) من مسجد "حسن العيلة" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي اليوم الثلاثاء 08 ذو القعدة 1443هـ الموافق 07/06/2022م غرقاً بسبب تشنجاتٍ ناتجة عن إصابةٍ سابقة تعرض لها خلال مسيرته الجهادية.

وقالت: نزف إلى العلا فارساً من فرساننا الميامين الأبطال من معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي غرقًا".

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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