كتائب القسام تنشر صوراً عسكرية لأحد قادتها الميدانيين

نشرت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صوراً عسكرية للشهيد بهاء أبو طبق أحد قادتها الميدانيين شمال قطاع غزة.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري القائد الميداني/ بهاء أكرم أبو طبق (35 عاماً) من مسجد "حسن العيلة" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي اليوم الثلاثاء 08 ذو القعدة 1443هـ الموافق 07/06/2022م غرقاً بسبب تشنجاتٍ ناتجة عن إصابةٍ سابقة تعرض لها خلال مسيرته الجهادية.

وقالت: نزف إلى العلا فارساً من فرساننا الميامين الأبطال من معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي غرقًا".

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".















المصدر / فلسطين أون لاين