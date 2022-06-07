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وكيل وزارة المالية يتفقد المعابر التجارية ويطلع على الإجراءات الجمركية

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بالصور وكيل وزارة المالية يتفقد المعابر التجارية ويطلع على الإجراءات الجمركية

07 يونيو 2022 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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تفقد وكيل الوزارة المالية عوني الباشا المعابر التجارية، واطلع على سير العمل بالمعابر وآليات التخليص الجمركي للبضائع الواردة لقطاع غزة.

وكان باستقباله مدير عام الجمارك والمكوس أ.محمود العقاد، ونائبه أ. جمال الزيان، ومدير جمارك معبر كرم أبو سالم أ.محمد قريق، ومدير جمارك معبر رفح التجاري أ. أحمد المصري.

وأشاد الباشا بجهود موظفي وزارة المالية بالمعابر ودورهم في تعزيز الايرادات العامة، والتي تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين وضمان استمراريتها، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على تطوير المعابر التجارية وتعزيز الكادر البشري المتخصص بما يساهم فى الحفاظ على المال العام وتجويد الخدمات.

ورحب العقاد بهذه الزيارة التي تساهم في تجويد الخدمات المقدمة من وزارة المالية للمكلفين والتجار، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لتطوير بيئة العمل بالمعابر.

بدوره كشف الزيان عن تنسيق كبير بين وزارة المالية والوزارات العاملة بالمعابر ما يسهل دخول البضائع لقطاع غزة، وضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق، مشيراً إلى أن موظفي المعابر يعملون في بيئة صعبة ويواصلون مهامهم ليل نهار لإتمام الإجراءات الجمركية للبضائع.

 

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المصدر / فلسطين اون لاين
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