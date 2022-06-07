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اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشروع قانون التقاعد العام

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اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشروع قانون التقاعد العام

07 يونيو 2022 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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جانب من مناقشة اللجنة القانونية وبحثها لقانون التقاعد العام

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة النائب المستشار محمد فرج الغول، اجتماعاً دورياً، بحضور أعضاء اللجنة النائب مشير المصري مقرر اللجنة، والنواب أحمد أبو حلبية، ومروان أبو راس، ويونس الأسطل، ومحمد شهاب.

وناقشت اللجنة جملة من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع قانون المعدل لقانون التقاعد العام، حيث أقرت تقديمه لاستكمال القراءة الأولى.

وبحثت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون حق العودة، وخلصت لإعداد تقرير القراءة الثانية له لعرضه على جلسة المجلس التشريعي.

وأحالت اللجنة مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة على اللجان المختصة لاستكمال دراستها تمهيداً لعرضها حسب الأصول.

كما وبحثت اللجنة مقترح خاص لعقد لقاء نخبوي مع المؤسسات الحقوقية والقانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التشريعي #قانون التقاعد

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