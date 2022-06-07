واشنطن: السعودية شريك مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتبر السعودية شريكًا مهمًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيداً بالدور الحاسم للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تمديد الهدنة في اليمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها.

وأوضح أن السعودية تعرضت إلى أكثر من 500 هجوم، خلال الفترة الماضية.

وكانت واشنطن أعلنت الخميس الماضي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان لهما دور حيوي في تمديد الهدنة في اليمن.

ورحب الرئيس الأميركي، بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن. وقال إن السعودية أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.

المصدر / وكالات