تعليقًا على إساءة الهند للرسول.. دعوة أممية لاحترام الأديان

حثّت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على احترام كافة الأديان والتسامح بشأنها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من التعليقات المسيئة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، التي أدلى بها مسؤول الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند، نافين كومار جيندال.

وقال دوجاريك: "نحن نحثّ بقوة على ضرورة احترام كافة الأديان والتسامح بشأنها".

وخلال اليومين الماضيين، أثارت التصريحات الهندية، رفضًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأدانتها قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

كما أدانها في بيانات منفصلة، كلٌّ من مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالسعودية.

كما استدعت وزارات الخارجية في قطر والكويت وإيران سفراء الهند لديهم، وسلّموهم مذكرات احتجاج رسمية على التصريحات المُسيئة للنبي محمد، حسب بيانات منفصلة.

وجراء ردود الأفعال العربية والدولية، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام، وِفق إعلام محلي.

المصدر / الأناضول